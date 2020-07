Venezuela: alto commissario Onu Bachelet, decisioni Corte suprema rischio per elezioni credibili e democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti decisioni della Corte suprema venezuelana (Tsj) riducono le possibilità di creare le condizioni per un processo elettorale credibile e democratico. Lo ha affermato l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, parlando oggi al Consiglio dei diritti umani Onu. “Nominano i nuovi vertici del Consiglio nazionale elettorale (Cne) senza il consenso di tutte le forze politiche e interferiscono nell’organizzazione interna di due dei principali partiti di opposizione”, ha detto l’alto commissario, che ha ribadito il suo appello in favore di un “negoziato politico inclusivo basato sui diritti umani e il ripristino dei diritti politici”. Bachelet presenterà il prossimo 15 luglio una nuova informativa sul rispetto dei diritti umani nel paese. (segue) (Res)