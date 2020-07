Grecia: tasso di trasmissione coronavirus sceso a 0,2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di trasmissione del coronavirus in Grecia è sceso a 0,2 dallo 0,5 della settimana scorsa. Lo ha reso noto l'osservatorio Covid-19 del governo greco nella sua relazione settimanale. Il tasso medio di nuovi casi nell'ultima settimana è stato di 16 al giorno rispetto ai 22 della settimana precedente, mentre la Grecia a livello nazionale ha registrato 1,51 infezioni per milione di persone. Il quotidiano di Atene “Kathimerini” riferisce che ke buone prestazioni della Grecia nel contenere la diffusione del virus si riflettono anche nei dati sui test, che mostrano che solo lo 0,5 per cento dei test diagnostici di Covid-19 condotti nel periodo dal 25 giugno al 2 luglio è risultato positivo, il che significa uno ogni 203 test.(Gra)