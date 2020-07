Ue: Gualtieri, presenteremo Piano di ripresa orientato su sostenibilità, innovazione e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia presenterà il suo Piano nazionale di ripresa e sarà orientato sugli assi indicati dell'innovazione, della sostenibilità e della coesione. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, all'evento digitale "Insieme per rilanciare l'Europa" in occasione dell'inizio della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "Una serie di progetti specifici che poi verranno dettagliati in modo minuzioso in questi pacchetti di riforma e di investimenti e che saranno tutti orientati secondo gli assi appunto della innovazione, della sostenibilità e della coesione", ha detto. "A breve presenteremo col Piano nazionale di ripresa (Pnr) i suoi elementi fondamentali", ha aggiunto. "Insomma, l'Italia crede fortemente in questa opportunità di trasformare questa crisi, che naturalmente è drammatica, senza precedenti, che richiede a tutti noi un impegno davvero inedito, e che ha un costo umano, sociale, civile, pesantissimo, ma che ha visto una forte resilienza" da parte delle persone. Gualtieri ha sottolineato la "grandissima maturità della società italiana ed europea" e ha spiegato che adesso la crisi va affrontata "con tutti i mezzi" e che contemporaneamente bisogna "rilanciare con maggiore forza la visione di un'Europa che costruisce un futuro e che punta sui grandi assi dell'innovazione e della sostenibilità", ha proseguito. "Il Next Generation Eu è un programma che guarda al futuro. L'Italia vuole guardare al futuro e pensa che l'Europa tutta insieme può fare di questa crisi, come accaduto altre volte nel passato, crisi tragiche che hanno investito il nostro continente, anche un'occasione" di rilancio e sviluppo, ha concluso. (Beb)