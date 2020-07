Corruzione: Sala, rivedere processi organizzativi in Atm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivedere i processi organizzativi perché la job rotation non deve essere attuata solo ai livelli più alti. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla presentazione del centro Milano donne nel municipio tre in via Narni. "Da un lato c’è da intervenire su quello che è successo - ha detto il sindaco parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione - quindi ci si costituisce parte civile con Atm e giustamente il direttore generale di Atm dice che, prima di continuare a lavorare con aziende che hanno spinto e generato questa corruzione, ci penseremo due volte". "Però bisogna andare anche un po’ più in là - ha sottolineato il sindaco - bisogna fare un po’ di riflessioni organizzative. Per esempio, una cosa che a me ha sorpreso e dico di lavorarci sopra è che la cosiddetta job rotation avvenisse solo a livello più alto e non sotto, quando però su questi ruoli tecnici, come abbiamo capito, purtroppo c’era modo di indirizzare le gare. Quindi questo punto di vista ho chiesto una revisione dei processi organizzativi". (Rem)