Corruzione: Granelli su Atm, Comune di Milano valuta costituzione parte civile

- Il Comune di Milano, in qualità di parte lesa, ha chiesto copia dell’ordinanza che ha portato all’arresto di due dipendenti di Atm, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano per corruzione. Lo ha riferito intervenendo in Consiglio comunale l’assessore alla Mobilità Marco Granelli. “È molto grave quanto è accaduto e per questo come Comune abbiamo chiesto alla Procura di avere ufficialmente il testo dell’ordinanza, per esaminarlo. Pochi minuti fa ho ricevuto comunicazione dall’avvocatura che è arrivata copia dell’ordinanza presso la nostra avvocatura, a seguito della richiesta effettuata in qualità di parte lesa”, ha detto Granelli. “E allo stesso tempo - ha aggiunto l’assessore - abbiamo subito inviato una richiesta del sindaco per avere in questa vicenda un’istanza per essere individuati come amministrazione comunale come parte offesa. Questo ci permette oltre che di esprimere anche con atti alcune considerazioni, di essere costantemente informati su tutta la vicenda e di avere accesso ai documenti, in modo che l’amministrazione comunale possa svolgere fino in fondo il proprio ruolo di parte offesa e poi possa procedere secondo le procedure previste valutando la costituzione di parte civile che riteniamo che sia necessaria”. Per la costituzione di parte civile, però - ha precisato Granelli - “chiaramente dovremmo verificare gli aspetti tecnici, ma riteniamo che questo sia un dovere dell’amministrazione nei confronti della città, dell’azienda, di tutti i suoi lavoratori e di tutti i cittadini che utilizzano il servizio pubblico”. (segue) (Rem)