Corruzione: Granelli su Atm, Comune di Milano valuta costituzione parte civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’inchiesta, “l’altra azione che abbiamo messo in atto subito, il giorno successivo - ha riferito Granelli - è quella di costituire un coordinamento in primis con direzione generale e segreteria generale e poi con tutte le direzioni coinvolte, in primis la direzione partecipate, quella mobilità e trasporti, per effettuare un lavoro molto attento, preciso, continuativo e strutturale su questa inchiesta, sulla base di un’esperienza che abbiamo fatto per la precedente inchiesta ‘Mensa dei poveri’”. “Questo ci permetterà di verificare nell’ordinanza tutte le persone e tutte le aziende coinvolte e i contratti oggetto o che rientrano nell’attività delle persone coinvolte, sia di Atm, sia delle società e imprese. Questa sarà un’attività che a partire da oggi sarà svolta da dirigenti e funzionari dell’amministrazione comunale per una verifica puntuale”, ha spiegato l’assessore, assicurando l’”impegno a riferire anche ripetutamente al Consiglio comunale” sulla vicenda. (Rem)