Regeni: Fico, necessaria risposta risoluta e veloce all’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha commentato in un’intervista rilasciata al “Tg1”, l’incontro avvenuto ieri tra le procure di Italia ed Egitto in merito al caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. "L'incontro fra le procure è andato malissimo. L'Egitto ha dato un vero e proprio cazzotto in faccia all'Italia, a tutti gli italiani, al nostro Stato. Bisogna dare una risposta risoluta e veloce", ha dichiarato Fico, secondo quanto emerge dalle anticipazioni dell’intervista “Tg1”.(Res)