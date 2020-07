Milano: De Pasquale (FI) su mancati introiti biglietti, Pd beffato dal suo stesso governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, il "Pd milanese viene beffato dal suo stesso governo", che concede al capoluogo lombardo fondi insufficienti a coprire l'ammanco di 300 milioni di euro causato dai minor introiti del trasporto pubblico locale. "A fronte di una perdita di più della metà degli incassi annuali, Milano riceverà dal governo Conte solo 45 milioni. Ancora una volta il governo ha penalizzato la metropoli più colpita dal Covid, poiché il sindaco non si fa rispettare e il Pd milanese viene beffato dal suo stesso governo", spiega De Pasquale, che conclude: "Atm va difesa coi fatti, non a parole". (com)