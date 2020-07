Milano: Sala, su ammanco casse Atm Regione faccia sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione faccia la sua parte per l'ammanco da 300 milioni di euro dalle case di Atm determinata dall'emergenza Covid. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla presentazione del centro Milano donne nel municipio tre in via Narni aggiungendo di essere pronto a indebitarsi pur di non tagliare i servizi. "Il tema per Milano va visto nella sua globalità - ha chiarito il sindaco - come sapete il problema che Milano ha nella sua globalità è intorno ai 500 milioni: ora, il governo ha promesso prima 3 miliardi, poi altri 3 miliardi e mi pare che ora stia ragionando su altri aiuti. Noi però oggi non sappiamo quando arriveranno e, soprattutto quale sarà la quota parte per Milano. Quando avremo capito tutto ciò, potremo capire qual è il tema vero". "Detto ciò, io sarei disponibile a indebitarmi per non tagliare i servizi - ha proseguito perché i conti di Milano lo permetterebbero anche. Ma questo attualmente non è ammesso". "Per cui una lunga discussione che io spero si risolva abbastanza in fretta. Però non va vista singolarmente, ma nell’ammontare generale del problema", ha concluso il sindaco. (Rem)