Brasile: coronavirus, tasso decessi nella regione centro orientale maggiore della media paese

- La macro regione centro orientale del Brasile (composta dagli stati di Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e del Distretto federale), è stata l'area del paese con la maggiore incidenza di decessi per Covid-19 nel mese di giugno 2020. Secondo i dipartimenti della salute dei quattro stati, tra l'8 e il 28 giugno il numero di decessi è aumentato del 191 per cento rispetto allo stesso periodo del mese precedente, mentre il paese in media ha visto un aumento del 54,5 per cento dei morti. Lo stato maggiormente colpito è stato il Mato Grosso, dove i decessi sono cresciuti del 341 per cento nel periodo. Inoltre, mentre alla data dell'8 giugno il centro-est sommava l'1 per cento delle morti complessive nel paese, dopo appena 20 giorni, il 28 giugno la percentuale è salita al 3 per cento. Per quanto riguarda i casi di contagio la regione è passata in venti giorni dal 3 per cento del totale nazionale al 7 per cento. La regione ha poco più di 16 milioni di abitanti, che rappresentano il 7,8 per cento della popolazione brasiliana. (segue) (Brb)