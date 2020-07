Germania-Italia: ministro Ambiente Schulze, ammirazione per personale sanitario italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania esprime “profonda ammirazione" per l'opera "incredibile" e "l'azione veramente eccellente e splendida del personale sanitario” italiano nella risposta alla pandemia del coronavirus. È quanto affermato dal ministro dell'Ambiente tedesco, Svenja Schulze, nel corso dell'evento telematico organizzato oggi dall'ambasciata di Germania a Roma per celebrare l'avvio della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, che la Germania ha assunto ieri, primo luglio. Schulze ha aggiunto che l'opera del personale sanitario italiano contro il Covid-19 ha “veramente molto toccato e colpito” la Germania e il popolo tedesco. A tal riguardo, Schulze ha evidenziato: “Questo ci ha fatto capire che insieme dobbiamo darci da fare per superare la crisi”. Il ministro dell'Ambiente tedesco ha quindi affermato che “non dimenticherà mai le immagini” che giungevano dall'Italia nella fase più acuta della pandemia. “Rinnovo solidarietà, partecipazione e cordoglio per tutte le vittime” del coronavirus in Italia, ha infine dichiarato Schulze. (Geb)