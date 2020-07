Giustizia: Berlusconi (FI), Anm dovrebbe sostenere nostra richiesta di verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che ristabilire la verità sia nell’interesse non solo di Forza Italia o mio personale, ma di tutti gli italiani, di tutte le parti politiche ed anche della maggioranza dei magistrati, che non meritano di essere accomunati ai comportamenti scorretti di colleghi ideologicamente orientati che esercitano un grande potere". Questa una breve anticipazione della lettera che il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha scritto a “Il Riformista” ed in cui è tornato sulle recenti intercettazioni in merito alla sentenza per cui venne condannato nel 2013 per frode fiscale. "Sono convinto - ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio - che l’Associazione nazionale magistrati, se volesse veramente tutelare la magistratura italiana come merita, dovrebbe essere la prima a sostenere la nostra richiesta di verità”. (Rin)