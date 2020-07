Milano: da Consiglio comunale via libera a occupazione suolo pubblico anche in strade a 50 Km/h

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Comunale ha approvato la modifica della disciplina del diritto ad occupare il suolo pubblico che estende la possibilità di installare dehor e strutture di arredo urbano come tavoli, sedie, fioriere e ombrelloni, oggi già consentita nelle Zone 30 e residenziali, anche nelle cosiddette "strade locali", ovvero quelle caratterizzate, per struttura e collocazione urbana, da velocità contenute. Previa autorizzazione, quindi, le attività commerciali che stanno facendo ricorso alle procedure semplificate per l'occupazione di suolo pubblico, potranno allargare i propri spazi all'esterno anche in strade con limite fino a 50 Km/h.(com)