Libia-Italia: soddisfazione a Tripoli per la visita dei vertici delle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quanto si apprende da una comunicazione pubblicata sul sito dello Stato Maggiore della Difesa dell'Italia, l’incontro che si è svolto ieri, primo luglio, rientra nelle iniziative di cooperazione tra la Difesa italiana e la Difesa libica e delinea una rinnovata volontà di stabilizzare l’area attraverso una serie di iniziative congiunte. Tra i temi affrontati ha avuto un ruolo di primo piano l’attività di bonifica da ordigni esplosivi nelle zone a sud di Tripoli per facilitare il ritorno delle persone sfollate nelle loro abitazioni. Si tratta di un’area enorme, estesa per circa 100 chilometri quadrati, piena di “booby-trap” - trappole esplosive di piccole dimensioni (massimo 10 centimetri di diametro) nascoste nelle bambole per bambini, negli armadi, nelle porte di casa - ma anche di numerose mine antiuomo. Secondo quanto riferito dall’ufficio informazioni del ministero libico, la delegazione militare italiana, accompagnata dall'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino, ha discusso altresì delle operazioni di addestramento del personale della Capitaneria di Porto libica che fa capo al dicastero della Difesa (da non confondere con la Guardia costiera del ministero dell’Interno) e il dossier delle migrazioni illegali. (Lit)