Benin: ex sindaco di Cotonou condannato a dieci anni di carcere per abuso di ufficio

- Lehady Soglo, ex sindaco di Cotonou ed oppositore del presidente del Benin, Patrice Talon, è stato condannato a dieci anni di carcere per abuso di ufficio. Lo ha annunciato a "Rfi" il legale di Soglo, Alfred Bocovo, precisando che la Corte per la repressione di reati economici e terrorismo (Criet) ha emesso la sentenza in assenza dell'imputato, residente in Francia, e ha spiccato contro di lui un mandato di arresto internazionale. "In realtà mi devo congratulare con il Criet per la lucidità con cui ha scagionato dalle accuse tutte le persone che erano accusate dinanzi alla sua Corte, ad eccezione del mio cliente", ha commentato ironicamente il legale. "Abbiamo la sensazione che le decisioni siano dettate", ha proseguito, osservando come dall'analisi dei fatti i magistrati non avessero "altra scelta che imporre pesanti condanne a coloro che venivano perseguiti. È un'esca politica. È una caccia alle streghe", ha rincarato Bocovo, denunciando il tentativo "di eliminare un politico". (Res)