Ue: Lega, su procedura infrazione per cancellazioni senza rimborso, basta scaricabarile governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Maccanti, capogruppo, e i deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Giuseppe Donina, Antonietta Giacometti, Alessandro Morelli, Edoardo Rixi, Giovanni Tombolato e Adolfo Zordan rilevano che "come volevasi dimostrare, è arrivata per l'Italia la procedura di infrazione Ue in materia di rimborsi aerei. Sollecitiamo da maggio il governo - continuano i parlamentari in una nota congiunta - sull'applicazione del regolamento europeo in materia di rimborsi per le cancellazioni dei voli, dovute prima all'emergenza Covid ma proseguite anche dopo la fine del lockdown, che chiede agli Stati membri di imporre alle compagnie aeree di far decidere all'utente la modalità di rimborso, se in contanti o con voucher, e ora l'esecutivo dovrà ascoltare la Lega per evitare che la procedura annunciata dalla Commissione Ue in data odierna prosegua. Nel corso delle nostre interpellanze - sottolineano gli esponenti leghisti - abbiamo assistito a un vergognoso scaricabarile da parte dell'esecutivo che ci ha risposto di aver trasferito tale scelta sui vettori. Sul tema c'è un emendamento al decreto legge Rilancio, attualmente accantonato, che impone alle compagnie aeree di far scegliere al passeggero le modalità di rimborso, nel rispetto dei suoi diritti. Il tempo dello scaricabarile è finito".(Com)