- Scontro tra autobus e tram in via Labicana a Roma nei pressi del civico 4. Sul posto alle 17 circa, 3 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, insieme al carro sollevamenti e autogru, stanno intervenendo per l'incidente stradale tra l'autobus e il tram che ha coinvolto anche un'autovettura privata. Al momento risulta ferito l'autista dell'Atac. (Rer)