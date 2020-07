Teatro: Franceschini, piattaforma in streaming per promuovere cultura italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, nel corso della presentazione della prossima stagione dell'Istituto nazionale del dramma antico al teatro greco di Siracusa, ha osservato che "la scelta dell'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa di sperimentare la diffusione in streaming gratuita degli spettacoli di questa stagione speciale va incontro al superamento di un tabù nel mondo del teatro. Il decreto Rilancio - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - stanzia 10 milioni di euro per realizzare con Cassa depositi e prestiti una piattaforma in streaming per la cultura italiana. Il lockdown ha dato prova della grande creatività degli artisti nel cercare di mantenere attraverso la rete il contatto con il pubblico, dimostrando le enormi potenzialità dell'offerta digitale che beninteso non deve essere sostitutiva quanto piuttosto integrare l'offerta dal palcoscenico". (segue) (Rin)