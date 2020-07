Teatro: Franceschini, piattaforma in streaming per promuovere cultura italiana nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Franceschini, "tutto ciò che permette di allargare il pubblico, aumentando l'offerta a pagamento live on line, aiuta gli artisti e gli autori nel periodo dell'emergenza e in prospettiva garantisce di raggiungere potenziali spettatori in tutto il mondo. Una piattaforma che possa offrire in abbonamento o a singolo evento offra tutta la cultura italiana, dalla musica al teatro, dal cinema alle visite virtuali dei musei, ha delle potenzialità enormi ed è una bella sfida - ha concluso il ministro - che l'Inda ha già cominciato ad affrontare". (Rin)