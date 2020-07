Venezuela: Banca centrale, appello a decisione tribunale Londra su oro in banca Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del venezuela (Bcv) ha annunciato un ricorso contro una decisione delle autorità giudiziarie del Regno Unito che di fatto toglie al governo di Nicolas Maduro la titolarità dell'oro depositato presso la Banca d'Inghilterra. In una sentenza resa nota stamane l'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles certifca che il governo del Regno Unito ha inequivocabilmente riconosciuto il leader dell'opposizione Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela ed è quindi a lui - e non Maduro - che potrebbe spettare la disponibilità dell'oro. "La Bcv farà immediatamente ricorso contro la assurda e insolita decisione di un tribunale inglese che pretende di privare il popolo venezuelano dell'oro così urgenetemente necessario per fare fronte alla pandemia di Covid19" si legge in un messaggio pubblicato sul profilo twitter dell'istituo finanziario. L'intervento di Londra segiuva la richiesta di Caracas di mettere in vendita parte delle riserve per sostenere spese utili ad affrontare l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. "Il governo di Sua Maestà riconosce Guaidò come presidente costituzionale ad interim del Venezuela e, di conseguenza, non riconosce Maduro come presidente costituzionale ad interim del Venezuela", recita il dispositivo firmato dal giudice Nigel Tear, citato da "Bbc". (segue) (Brb)