Venezuela: Banca centrale, appello a decisione tribunale Londra su oro in banca Inghilterra (3)

- La decisione si inserisce in un momento di rinnovate tensioni tra il paese europeo e quello caraibico. A inizio settimana il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, aveva annunciato che Londra adotterà le stesse sanzioni che l'Unione europea ha varato nei confronti di dirigenti del Venezuela. "Queste nuove sanzioni, che il Regno Unito adotterà, dimostrano che le violazioni dei diritti umani e il disprezzo della democrazia non saranno tollerate", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il titolare della diplomazia britannica ha assicurato che il governo di Boris Johnson continuerà a "lavorare con i partner europei" e su una propria lista di sanzioni, per difendere i "nostri valori". Il Consiglio dell'Unione europea aveva aggiunto undici alti funzionari venezuelani alla lista delle persone soggette a misure restrittive. Persone ritenute “responsabili di avere agito contro il funzionamento democratico del’Assemblea nazionale compresa la rimozione dell’immunità parlamentare a diversi suoi membri”. (segue) (Brb)