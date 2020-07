Venezuela: Banca centrale, appello a decisione tribunale Londra su oro in banca Inghilterra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, rispondeva accusando il governo di Boris Johnson di essere il "discepolo più sottomesso" degli Stati Uniti di Donal Trump. "Il Regno Unito è stato il discepolo più sottomesso di Washington nell'aggressione contro il Venezuela. Ha appoggiato la strategia golpista illegale, ha creato un'ufficio segreto per la transizione in Venezuela e viola i diritti umani cercando di rubare l'oro dei venezuelani, in piena pandemia", scriveva Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (Brb)