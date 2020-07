Marò: Ronzulli (FI), sollievo per famiglie e per chi gli è stato vicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli afferma: "la vicenda giuridica dei due Marò, Latorre e Girone, che si protrae da oltre otto anni, inizia a intravedere la luce. Il tribunale arbitrale dell'Aja ha escluso ogni esercizio della giurisdizione indiana nei loro confronti, affidandoli a quella italiana, così come richiesto negli anni dal nostro paese. Un sollievo enorme per le rispettive famiglie e per quegli italiani che, come me, non hanno mai smesso di esprimere il loro sostegno e vicinanza ai due militari. Una vicenda delicata ed estenuante, esempio di impareggiabile dignità e incontrastato onore parte dei nostri due valorosi patrioti". (com)