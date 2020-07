Lazio: Simeone (FI), imprenditori sud pontino allo stremo, urgente commissione Ambiente e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imprenditori agricoli delle zone di Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano "non possono continuare a vivere nell'incertezza ed essere vittime di una burocrazia soffocante. I Comuni sopracitati non sono più accettati dal Consorzio Aurunco di bonifica di Sessa Aurunca (al quale appartenevano precedentemente) e non è stato ancora espletato il passaggio burocratico sul piano operativo degli stessi enti dal Consorzio campano a quello dell'Agro e del sud pontino". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Nella giornata odierna - aggiunge - ho sollecitato il presidente Valerio Novelli a riconvocare una seduta della commissione Ambiente e agricoltura della Regione Lazio per trattare la questione in modo approfondito e soprattutto per dare certezze agli imprenditori agricoli di questi Comuni del sud pontino. Da troppo tempo gli agricoltori ed i cittadini di queste zone sono privati di un servizio essenziale". (segue) (Com)