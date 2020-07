Brasile: produzione petrolio diminuita del 6,5 per cento a maggio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante il mese di maggio, è stata temporaneamente interrotta la produzione in 34 pozzi a causa della diminuzione della domanda dovuta agli effetti economici della pandemia di coronavirus", ha dichiarato l'Anp. Il 67,8 per cento della produzione nazionale proviene dai bacini di petrolio pre-sal, per un volume di circa 2,363 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. La riduzione della produzione di petrolio pre-sal è stata del 9 per cento in meno rispetto ad aprile, ma del 12,2 per cento in più rispetto a maggio 2019. I campi offshore hanno offerto il 96,5 per cento del petrolio prodotto nel mese e l'86 per cento del gas naturale. Il 94,9 per cento del petrolio è stato estratto da pozzi gestiti dalla compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. Tuttavia, i campi gestiti da Petrobras con partecipazione esclusiva hanno prodotto il 41,8 per cento", secondo Anp. (Brb)