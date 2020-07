Francia: ministro Economia non esclude prolungamento del bonus conversione auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire non esclude la possibilità di prolungare dopo l'estate il bonus per l'acquisto di un'automobile nuova in cambio di quella vecchia. "Vedremo quali decisioni prenderemo. Vedremo se è il caso o no di prolungare il dispositivo. Per il momento rimaniamo sui 200 mila" bonus, ha detto il ministro francese durante una teleconferenza tenuta nell'ambito di una riunione del Comitato di orientamento per la ricerca automobilistica e della mobilità (Coram). Le Maire ha poi spiegato che da inizio giugno sono stati utilizzati 100 mila bonus e l'obiettivo dei 200 mila dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'estate. (Frp)