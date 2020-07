Ue: von der Leyen, vogliamo rafforzare nostro partenariato con Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla dimensione esterna dell'azione dell'Unione europea, l'obiettivo è rafforzare il partenariato con l'Africa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa di avvio del semestre di presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea. "In merito alle relazioni esterne, lavoreremo mano nella mano", ha detto. "I destini dell'Ue e Africa sono collegati e noi vogliamo rafforzare il nostro partenariato per il bene di entrambi", ha aggiunto. Per quanto riguarda gli Usa, "sono il nostro partner storico" e "lavoreremo insieme sulle grandi sfide internazionali", ha continuato la presidente. Dall'altro lato, invece, "le relazioni con la Cina sono molto complesse". Pechino è "senza dubbio un partner di negoziazione, ma anche un concorrente commerciale e vediamo che è un rivale sistemico", ha aggiunto. (Beb)