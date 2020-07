Frosinone: comune, espropri per la riqualificazione urbana dello Scalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Frosinone, nell'ultima seduta settimanale, "ha approvato la delibera relativa all'anticipazione di cassa per il pagamento in acconto (dell'80 per cento) dell'indennità ai proprietari delle aree oggetto di esproprio, ricadenti all'interno del progetto per la riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie della città di Frosinone. Tra le opere previste all'interno del Programma (per il quale l'amministrazione Ottaviani ha ottenuto un finanziamento ministeriale per un importo complessivo pari ad 17.995.818,81 euro), sono stati inseriti, infatti, sia i lavori relativi al miglioramento della sicurezza stradale e piste ciclabili per un importo complessivo di 2.148.351,88 euro sia i lavori di completamento del verde Pubblico, per un importo complessivo di 1.500.000 di euro. In quest'ultimo caso, nel quadro economico è prevista, per l'acquisizione di aree o immobili, la somma complessiva pari ad 382.822 euro mentre per i lavori di miglioramento della sicurezza stradale e piste ciclabili la somma per l'acquisizione di aree o immobili è pari ad 200.000 euro A tal fine, l'Amministrazione comunale ha sottoscritto, lo scorso mese di giugno, alcuni atti di cessione volontaria. Per il Verde pubblico, per una estensione pari a mq 229, con importo di 5.725 euro; per mq 426, con importo pari a 10.650 euro. Per il Verde pubblico e Viabilità, con mq 3.905 e mq 1.377, l'importo è pari a 97.625 e 34.425 euro". (segue) (Com)