Frosinone: comune, espropri per la riqualificazione urbana dello Scalo (2)

- Il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza, come specificato nella convenzione, prosegue la nota del Comune di Frosinone, "prevede il rimborso delle spese sostenute a fronte della attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi previsti nel programma dell'Amministrazione; non disponendo della necessaria liquidità per provvedere ai pagamenti sopra riportati a valere sul finanziamento disposto dal Programma richiamato in oggetto, si procederà quindi mediante anticipazione di cassa a carico dell'Amministrazione comunale, provvedendo successivamente al riequilibrio delle somme ad avvenuto rimborso del contributo concesso, previsto nel secondo semestre dell'anno. La giunta ha quindi autorizzato l'anticipazione di cassa per un importo complessivo di 118.740 euro di cui 91.200 per la realizzazione dei lavori di completamento del verde pubblico e 27.540 euro per i lavori per la sicurezza stradale e le piste ciclabili". "Il primo step del Programma - aggiunge il comunicato - avvenuto nel 2017 con l'ottenimento, da parte dell'amministrazione Ottaviani, del finanziamento ministeriale in risposta al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia, nel quale risulta inserito come progetto cardine quello inerente alla riqualificazione di piazzale Kambo con il concomitante investimento di Rete Ferroviaria Italiana, per la riqualificazione degli edifici di proprietà e la realizzazione di un sovrappasso pedonale al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi su ferro". (segue) (Com)