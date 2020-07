Frosinone: comune, espropri per la riqualificazione urbana dello Scalo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune, così, "ha di fatto concretizzato la possibilità di operare la ricucitura di due aree strategiche del Capoluogo attualmente separate dall'infrastruttura ferroviaria (la zona edificata in prossimità della chiesa 'Sacra Famiglia' risalente al dopoguerra e il nuovo quartiere di Edilizia residenziale pubblica sviluppatosi lungo 'Corso Lazio' negli anni '80). In riferimento agli interventi finanziati per il Quartiere Scalo, con delibera di giunta è stato quindi approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area Stazione, con previsione di pedonalizzazione dell'intera superficie antistante l'edificio viaggiatori mediante l'eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell'intero sistema di viabilità dell'area. Lo scorso 28 giugno 2019, alla Villa comunale, è stato poi firmato il protocollo d'intesa alla presenza del sindaco, Nicola Ottaviani, dell'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie, Gianfranco Battisti, e del direttore stazioni di Rfi, Sara Venturoni, inerente all'iniziativa di riqualificazione dell'intero ambito urbano in cui la stazione si inserisce. Ed è anche grazie a quell'investimento complessivo di circa 30 milioni di euro per il nuovo assetto della stazione e del quartiere, che le Ferrovie dello Stato hanno deciso di utilizzare la nuova rivisitazione urbanistica dello Scalo e della stazione, per far fermare i treni superveloci nel capoluogo, con il Frecciarossa che ha inaugurato il nuovo corso del trasporto il 14 giugno". (Com)