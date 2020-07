© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il viadotto Imera è in quota. Completate ieri sera le operazioni di varo dell’impalcato": lo scrive su Twitter il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri. "Attendere 5 anni per la ricostruzione del viadotto è stata una vergogna! Siamo alle ultime settimane di lavoro per poter consegnare l’opera ai siciliani il 31 luglio", conclude. (Rin)