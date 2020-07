Speciale infrastrutture: Turba, tavolo territoriale individuato opere strategiche per provincia Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia conferma il suo impegno per il miglioramento delle opere infrastrutturali, per il rilancio dell'economia e della qualità della vita della provincia di Como, duramente colpita dalle conseguenze del Covid-19. L'impegno è stato ribadito dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, in una lettera inviata a Gloria Bianchi, coordinatrice del Tavolo per la competitività e lo sviluppo della Provincia di Como. Nel testo della missiva si sottolinea il grande lavoro che Regione Lombardia, insieme a tutti gli stakeholders del territorio e agli enti locali, sta già facendo per migliorare ulteriormente la viabilità e le infrastrutture del territorio comasco. "Grazie all'importante confronto con tutti i protagonisti dell'area - scrive Turba, coordinatore del Tavolo Territoriale di Como - è stato possibile individuare le principali infrastrutture sulle quali concentrare gli sforzi di Regione Lombardia". "I macro-obiettivi - ha ricordato il sottosegretario - rimangono il secondo lotto della tangenziale di Como e l'autostrada Pedemontana lombarda, ai quali si aggiungono gli ulteriori interventi che potranno avere una più immediata soluzione, sgravando le tensioni giornalieri dei flussi veicolari e di merci". (Com)