Russia: esperto militare Neyelov condannato a sette anni per alto tradimento

- Il tribunale della città di San Pietroburgo ha giudicato colpevole di alto tradimento lo specialista dell'intelligence russa Vladimir Neyelov e lo ha condannato a sette anni di colonia penale di massima sicurezza. Lo riferisce il servizio stampa dei tribunali della città, citato da "Interfax". La corte ha accertato che Neyelov, in cambio di denaro, ha fornito ad una società di consulenza tedesca dati sul processo di formazione e riqualificazione degli ufficiali operativi dell'Fsb della Russia, come si legge nel rapporto. Neyelov ha ammesso parzialmente la colpa, affermando di non considerare segreti i dati trasmessi. Il processo è stato condotto a porte chiuse, in quanto coperto da segreto di Stato. Neyelov, arrestato nell'ottobre 2018, è un esperto specializzato nello studio di compagnie militari private e nel fenomeno della "privatizzazione della sfera militare". Ha spesso lavorato come autore esterno in varie pubblicazioni sul tema, collaborando con il quotidiano online "Vzgljad". (Rum)