Lombardia: Fermi ha incontrato il Comandante interregionale dei Carabinieri per fare punto su sicurezza

- Il Presidente del Consiglio regionale Lombardia Alessandro Fermi ha ricevuto oggi a Palazzo Pirelli il Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli, al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano dal 23 giugno scorso. Vincelli, che sostituisce il Generale Gaetano Maruccia, ora Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è formato alla Nunziatella di Napoli ed è stato Comandante provinciale di Udine e di Trapani e Comandante della Legione Carabinieri della Puglia. Nel 2015 ha assunto il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) prima di essere destinato al Comando della Divisione Unità Specializzate dell’Arma. Dal febbraio scorso è presidente della Commissione di Valutazione e Avanzamento dei Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della visita, che è stata occasione utile per fare il punto sulla sicurezza e sugli interventi di contrasto alla criminalità nel territorio regionale, il Presidente Fermi ha indirizzato i migliori auguri di buon lavoro a Vincelli anche a nome di tutto il Consiglio regionale. (Com)