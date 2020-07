Hong Kong: legge sicurezza, raccolte oltre 1,65 milioni di firme contro ingerenze Usa e di altri paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione da parte della Cina della nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, lo scorso 30 giugno, e la sua entrata in vigore il giorno successivo, nell’anniversario del ritorno alla Repubblica popolare della ex colonia britannica, ha suscitato reazioni immediate e tra loro diametralmente opposte da parte della comunità internazionale. Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e altri paesi democratici hanno condannato il provvedimento come un disconoscimento degli accordi che nel 1997 hanno consentito il ricongiungimento tra la Cina continentale e il territorio autonomo all’insegna del principio “un paese, due sistemi”: quest’ultimo doveva garantire ad Hong Kong l’autonomia amministrativa e preservare diritti e libertà fondamentali per un periodo di almeno cinquant’anni. Sul fronte opposto, la Cina e decine di altri paesi membri delle Nazioni Unite hanno presentato la nuova legge come una questione di sovranità interna ad esclusiva competenza di Pechino, ed hanno bloccato una mozione di condanna presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha inviato un videomessaggio al Consiglio martedì, 30 giugno, sollecitando “la comunità internazionale a rispettare il diritto del nostro paese a salvaguardare la sicurezza nazionale e degli abitanti di Hong Kong”, dopo un anno di massicce proteste anti-governative culminate anche in scontri e violenze. Zhang Xiaoming, direttore dell’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao presso il Consiglio di Stato Cinese, si è espresso con maggior durezza: in risposta alle critiche internazionali, il funzionario ha affermato che le misure adottate da Pechino per tutelare la propria sicurezza “non hanno nulla a che fare con voi, non vi riguardano”. Zhang ha anche negato che Pechino abbia violato il principio “un paese, due sistemi”. (segue) (Cip)