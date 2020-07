Hong Kong: legge sicurezza, raccolte oltre 1,65 milioni di firme contro ingerenze Usa e di altri paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se avessimo voluto ‘un paese, un sistema’, avremmo potuto conseguirlo facilmente. Avremmo potuto imporre il nostro diritto e codice di procedura penale, la legge sulla sicurezza nazionale e le altre norme nazionali ad Hong Kong. Perché mai avremmo dovuto dedicare tanti sforzi a formulare una legge di sicurezza ad hoc per Hong Kong?”. La stampa ufficiale cinese ha sottolineato che al contrario degli Stati Uniti, l’Unione europea non ha minacciato alcuna sanzione nei confronti della Cina, pur sottolineando l’importanza di garantire l’autonomia di Hong Kong. Secondo la stampa cinese, la linea dura di Washington in risposta agli ultimi sviluppi ad Hong Kong finirà per “lasciare gli Usa isolati” sul piano internazionale, come afferma un editoriale del quotidiano “Global Times”. Gli Stati Uniti, che hanno già avviato il processo di revoca dei privilegi commerciali concessi ad Hong Kong, in considerazione del suo ecosistema democratico ora compromesso, si preparano ad imporre sanzioni alle banche che fanno affari con le figure coinvolte nella stesura e nell’attuazione della legge di sicurezza; gli Usa, come Regno Unito e Australia, hanno anche ribadito la volontà di stendere canali privilegiati per l’accoglienza dei cittadini e dei dissidenti di Hong Kong che intendano abbandonare l’isola. Una condanna è giunta anche dal Giappone, che ha minacciato di accantonare i piani per la visita di Stato a Tokyo del presidente cinese Xi Jinping, già rinviata a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Cip)