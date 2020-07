Hong Kong: legge sicurezza, raccolte oltre 1,65 milioni di firme contro ingerenze Usa e di altri paesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sulla sicurezza, che vieta atti di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con potenze straniere da parte dei cittadini di Hong Kong, ed istituisce una supervisione diretta di Pechino sul sistema giudiziario dell’isola per i casi relativi alla sicurezza nazionale, ha creato una spaccatura in seno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite: 27 dei 47 paesi membri del Consiglio – inclusi Regno Unito, Francia, Germania e Giappone – hanno espresso “profonde e crescenti preoccupazioni” in merito al nuovo impianto normativo, e sollecitato Pechino a riconsiderare la propria iniziativa. Imporre la legge senza una partecipazione diretta dei cittadini, del Consiglio legislativo e del sistema giudiziario dell’ex colonia britannica “mina il principio ‘un paese, due sistemi’, che garantisce ad Hong Kong un elevato livello di autonomia, diritti e libertà”, sostengono i paesi firmatari della presa di posizione, che però non è riuscita a raccogliere il consenso unanime all’interno del Consiglio, che da anni è teatro di polemiche per la presenza tra i suoi membri di diversi paesi non democratici. Tra le istituzioni che hanno espresso preoccupazione per il drastico mutamento dell’impianto del diritto ad Hong Kong figura anche l’Unione europea. Charles Michael, presidente del Consiglio europeo – organo collegiale che definisce gli orientamenti politici dell’Unione – ha dichiarato che l’Ue “deplora questa decisione”. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l’Unione “ha avvertito ripetutamente che la Cina avrebbe rischiato conseguenze assai negative se avesse proseguito con l’attuazione di questa legge, anche in termini di fiducia delle aziende, reputazione e percezione pubblica ad Hong Kong e a livello internazionale”. (segue) (Cip)