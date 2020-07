Hong Kong: legge sicurezza, raccolte oltre 1,65 milioni di firme contro ingerenze Usa e di altri paesi (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i paesi che hanno preso posizione con maggior durezza in risposta all’iniziativa di Pechino figura il Giappone: il ministro della Difesa Taro Kono ha avvertito il 30 giugno che l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza avrà “ricadute significative” sui piani per una visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, già rimandata lo scorso aprile a causa della pandemia di di coronavirus. Kono ha dichiarato che il provvedimento costituisce un “tentativo unilaterale di mutare lo status quo” nelle norme che hanno regolato sinora la convivenza tra l’ex colonia britannica e la Cina continentale. Il ministro giapponese ha accusato Pechino di aver violato la promessa al mondo di tutelare l’autonomia dell’ex colonia a seguito del suo ricongiungimento alla Cina, nel 1997. Le dichiarazioni di Kono, che prima assumere la guida del dicastero della Difesa è stato ministro degli Esteri giapponese, paiono allontanare ulteriormente le prospettive di un rilancio delle relazioni bilaterali tra Tokyo e Pechino, che sarebbe dovuto avvenire con la firma di una dichiarazione congiunta proprio in occasione della visita di Xi. (Cip)