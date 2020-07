Scuola: Flc Cgil su protocollo sicurezza, obiettivo è ripartire tutti in presenza con risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo "è la ripartenza delle attività didattiche in presenza e sicurezza in tutto il Paese. Per questo sono necessarie risorse straordinarie per spazi ed organici adeguati, e una forte regia centrale che eviti di scaricare le responsabilità sui territori che, certo, hanno un ruolo indispensabile, ma sono fortemente differenziati e non possono affrontare allo stesso modo i problemi enormi che si troveranno davanti". Lo ha dichiarato il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, al termine del primo incontro presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile con il Comitato Tecnico Scientifico per la preparazione del protocollo di sicurezza per il rientro a scuola. "Abbiamo rimarcato nel tavolo di oggi la necessità di fare, sul lavoro per la ripartenza, una corretta informazione. Riteniamo - ha aggiunto - che Comitato Tecnico Scientifico debba rappresentare la fonte principale di indicazioni, fornendo informazioni puntuali che tengano conto della specificità della scuola, come la presenza di diverse fasce d'età, da bambini di 3 anni a studenti di 19". (segue) (Com)