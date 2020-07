Ue: premier greco Mitsotakis, serve un piano “ambizioso” per la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario che l’accordo per un “ambizioso” piano per la ripresa economica a livello europeo giunga entro il 18 luglio. E’ quanto affermato dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, in un messaggio ai leader europei in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 17 e il 18 luglio in presenza a Bruxelles, parlando ad una videoconferenza dei paesi che hanno gestito con successo la prima ondata della pandemia di coronavirus. Rivolgendosi alle sue controparti europee, il premier ellenico ha sottolineato che, dato il consenso sul fatto che "il virus sarà qui per molto più tempo del previsto", e che la risposta europea dovrebbe essere rapida. "Abbiamo bisogno di un accordo il 18 luglio che deve essere ambizioso e non posticipato", ha spiegato il leader di Nuova democrazia, ripreso dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Mitsotakis ha sottolineato inoltre che gli effetti della pandemia sull'economia stanno alzando l'asticella delle aspettative e che è necessaria maggiore flessibilità. Il primo ministro greco ha spiegato che nell'ultimo periodo meno di 1 su mille turisti giunti nel paese sono risultati positivi al tampone di coronavirus.(Gra)