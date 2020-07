Slovacchia: presidente parlamento Kollar conferma possibilità delle dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il presidente del parlamento slovacco Kollar ha ammesso che le polemiche legate alla veridicità della sua tesi di laurea potrebbero portare il movimento Siamo una famiglia (Sme rodina), di cui è segretario, a lasciare la coalizione di governo. Se dovesse dimettersi dal proprio incarico istituzionale, Kollar ha affermato che il movimento probabilmente non avrebbe altra scelta che lasciare l'esecutivo, sottolineando come non intenda "ricattare nessuno". Il deputato di Libertà e solidarietà (SaS) Ondrej Dostal ritiene che Kollar dovrebbe dimettersi. "Non ho gli strumenti per costringere Boris Kollar a lasciare la carica. In ogni caso, voglio dirglielo oggi", ha detto Dostal ai giornalisti prima della seduta parlamentare in cui si discuterà della situazione. Kollar ha annunciato la scorsa settimana di aver ottenuto la sua laurea legalmente e di non avere nulla di cui scusarsi. (Vap)