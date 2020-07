Slovacchia: presidente parlamento Kollar conferma possibilità delle dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento slovacco, Boris Kollar, non esclude di dimettersi e di far uscire il suo partito, Sme Rodina, dal governo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Kollar afferma che né lui, né i ministri di Sme Rodina sono "incollati alle loro poltrone". Il presidente del parlamento ritiene i numerosi richiami a rassegnare le dimissioni come una forma di ricatto e lamenta il fatto che i suoi partner nella maggioranza non si accontentano delle sue scuse per la vicenda del plagio della sua tesi di laurea. "Non mi lascerò ricattare perché" alla richiesta di dimissioni da presidente del parlamento seguirebbe quella "di dimissioni da parlamentare e poi di sciogliere il partito", ha detto. Kollar esclude comunque di voler vedere il governo cadere e spiega che potrebbe continuare a operare anche senza Sme Rodina. Kollar afferma addirittura che l'alleato di governo Richard Sulik, leader di Libertà e solidarietà (Sas), sarebbe tutt'altro che dispiaciuto dell'abbandono di Sme Rodina. Appelli alle dimissioni di Kollar sono arrivati sia da Sas, sia dal partito Za ludi. La formazione del premier Igor Matovic, Gente comune (Olano), non le ha invece chieste. (segue) (Vap)