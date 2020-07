Energia: ministro azerbaigiano Shahbazov, ci vorranno due anni per ripresa mercato petrolifero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas arriverà in Europa grazie alle due sezioni del Corridoio che si connetteranno al gasdotto del Caucaso meridionale, ovvero il Tanap e il Tap. Il Tanap invia le forniture di gas provenienti dal giacimento di Shah Deniz sino al confine occidentale della Turchia. Le forniture alla Turchia sono già iniziate e, dopo il completamento del Tap, questi volumi di gas arriveranno in Europa nel 2020. Il Tanap è lungo 1.850 chilometri e avrà una capacita di 16 miliardi di metri cubi di gas. L’azionariato del Tanap è composto da: Cjsc (51 per cento); Socar Turkey Energy (7 per cento); Botas (30 per cento); Bp (12 per cento). (segue) (Rum)