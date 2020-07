Coronavirus: a Roma dopo cena scuola positivi 2 bambini, chiusi centro estivo e ristorante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 2 registra 4 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 2 minori dello stesso nucleo familiare ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E' stata avviata l'indagine epidemiologica che ha portato alla chiusura di un centro estivo e un ristorante in zona Casilina. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Tutti i contatti stretti verranno sottoposti ai test - spiega l'assessore -. Mentre l'indagine ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone. Saranno ora tutti testati. Avverto un calo di tensione. Bisogna tenere sempre alta la guardia - sottolinea D'Amato - e rispettare le disposizioni sul distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericolose come feste o assembramenti". Sempre nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi uno riguarda un uomo rientrato con volo da Dacca, in Bangladesh per il quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. (Rer)