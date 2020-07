Lombardia: domenica 5 luglio prima edizione della “festa delle montagne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 5 luglio si celebra la prima edizione della “Giornata regionale per le montagne lombarde”, istituita da Regione Lombardia per promuovere e valorizzare i territori montani. Mai come in questa legislatura il tema “montagna” è stato al centro delle attenzioni delle politiche di Regione attraverso specifiche norme per favorirne lo sviluppo e contrastare lo spopolamento in vista del grande appuntamento del 2026 dedicato ai Giochi Olimpici di Milano e Cortina. Il territorio di Regione Lombardia e' per oltre il 40 per cento costituito da montagne e circa un terzo dei suoi 10 milioni di abitanti sono concentrati nelle aree montane. Da sottolineare anche che il flusso annuo dei turisti verso le strutture ricettive sfiora il 30 per cento. "Una grande giornata - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - per tutta la nostra Regione che vuole celebrare le vette lombarde e tutto il territorio montano. Il 5 luglio 2020 ha un significato particolare per tante ragioni: in primis la ripartenza dopo l'emergenza sanitaria con una Messa per ricordare le vittime del Covid, ma anche i 150 anni dalla prima ascesa alla Presolana e qualche anno dopo la scalata dell'allora don Achille Ratti quello che sarebbe diventato da lì a poco il Papa alpinista, Papa Pio XI nato nella della mia Desio". "La prima domenica di luglio - ha continuato Martina Cambiaghi - corrisponde all'apertura ufficiale della stagione nei rifugi lombarde. Per questo motivo vogliamo promuovere iniziative di tutela e valorizzazione delle specificità naturali, paesaggistiche, economiche, sociali e soprattutto sportive delle aree montane. Ringrazio il Consiglio Regionale per l'ottimo lavoro svolto nei mesi scorsi, quando ha deciso di istituire un giorno dedicato alla montagna per continuare a tenere accesa l'attenzione sulla parte più preziosa che la nostra Lombardia possa vantare: un tesoro fatto di risorse naturali, biodiversità ma anche di tradizioni, cultura e saperi locali che vanno assolutamente valorizzati e sostenuti". (segue) (Com)