Lega: Bolognini, 4 e 5 luglio gazebo in piazza per ascoltare i cittadini

Sabato 4 e domenica 5 luglio la Lega torna in piazza e sarà presente in tutti i municipi di Milano con i suoi gazebo. Sarà possibile firmare tre diverse petizioni riguardanti lo stop della sanatoria per i clandestini, l'abolizione dei vitalizi e la rottamazione delle cartelle di Equitalia. "Sarà un'occasione importante per sentire la voce dei milanesi, per noi della Lega è fondamentale stare tra la gente e ascoltare i cittadini. Ad ogni banchetto saranno presenti i consiglieri e i rappresentanti dei municipi della Lega, oltre a consiglieri comunali e regionali e a parlamentari. Vogliamo confrontarci con i tanti milanesi che quest'anno non andranno in vacanza e costruire con loro un modello di città che ha voglia di ripartire. Da febbraio ad oggi il Sindaco Sala non ha mai incontrato una sola volta i milanesi e infatti le sue uniche proposte degli ultimi mesi consistono in biciclette e monopattini. Siamo molto lontani dai bisogni veri della città e dei cittadini, i milanesi meritano di meglio". Lo dichiara in una nota il Commissario Provinciale della Lega per Matteo Salvini Premier Stefano Bolognini, che sarà presente sabato 4 al gazebo di via Osoppo alle 12:00 per un punto stampa.