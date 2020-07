Ostia: Bellucci (Fd'I) su siringhe in spiaggia, Raggi ha chiuso servizi prevenzione droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritrovamento sulle spiagge libere di Ostia di cumuli di siringhe oltre a rappresentare uno scempio di degrado allucinante, sono un pericolo per bimbi e famiglie che vogliono passare una giornata al mare. Sconcerta il commento del sindaco di Roma, secondo la quale la situazione è ‘inaccettabile’. La stessa prima cittadina è responsabile del mancato contrasto e lotta alle droghe da parte del Campidoglio". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali della Camera e responsabile nazionale del Dipartimento dipendenze di Fd'I. "E’ stata la Raggi, infatti, a chiudere l’Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze, ad azzerare i Servizi di lotta alla droga, ad eliminare 150 posti di lavoro mettendo in strada anche chi, con professionalità, portava a casa lo stipendio facendo del bene sociale e, addirittura, a sprecare 3 milioni di euro del bilancio di Roma oltre a non utilizzare 2 milioni di euro provenienti dalla Regione Lazio per interventi di prevenzione, cura e trattamento delle dipendenze. Decisioni che Fratelli d’Italia ha fin dall’inizio denunciato e a cui Virginia, il sindaco peggiore che Roma abbia avuto, ha risposto con vergognosa indifferenza ai problemi di sicurezza e legalità dei romani. La situazione inaccettabile di cui parla la Raggi è unicamente l’esito del suo ennesimo fallimento".(Com)