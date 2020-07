Decreto Rilancio: Rampelli (Fd'I), Conte ha gestito 200 miliardi in totale solitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia ha giudicato l'invito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte "un gesto di cortesia che sarebbe stato preferibile ricevere almeno prima del decreto Rilancio facendo seguire il concetto della condivisione delle decisioni, come dovrebbe essere quando si agisce in emergenza sanitaria e poi economica, al di fuori della Costituzione e dei regolamenti". Intervistato da a "Start" su Skytg24, Rampelli ha osservato: "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto agire con tutti i partiti dell'opposizione, come accadde all'epoca delle Brigate rosse, altrimenti si configureranno le condizioni della deriva autoritaria. Sono invece state già impegnate decine di miliardi e nel decreto Rilancio, che muove altri 55 miliardi di euro, si continuano a bocciare nostri emendamenti indirizzati al soccorso delle attività produttive e al sostegno dei più deboli". (segue) (Rin)