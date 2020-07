Decreto Rilancio: Rampelli (Fd'I), Conte ha gestito 200 miliardi in totale solitudine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "atteggiamento irresponsabile - ha continuato Rampelli - che non viene per ora lenito dall'inviato a palazzo Chigi, a meno che Conte non dimostri di capire che noi non siamo solo un tassello del quadro politico nazionale, ma rappresentiamo anche un blocco sociale che non può essere escluso o marginalizzato da decisioni inefficaci. Quando si mettono in campo risorse così significative per tentare di rilanciare l'economia nazionale bisogna rispondere a tutti. Ci auguriamo dunque - ha concluso il deputato Fd'I - che il futuro incontro, sempre che ci arrivi il documento di programma elaborato a Villa Pamphili, non sia un'occasione mediatica ma uno strumento per aiutare l'Italia a rinascere". (Rin)