Trasporti: Zingaretti, nel Lazio treni più puntuali d'Italia e flotta più giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio per il "2021 puntiamo ad avere la flotta regionale più giovane del Paese e oggi raggiungiamo un altro traguardo importante: abbiamo il trasporto regionale più puntuale d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nel corso della cerimonia di consegna del primo treno Rock di Trenitalia per i pendolari del Lazio, alla stazione Termini di Roma. "Questo è il primo treno di un flotta di 72 ed è importante perché si inserisce in una strategia della mobilità - ha aggiunto il governatore -. Quello di oggi è figlia di una scommessa che abbiamo fatto insieme, di investimenti, che però è stata resa possibile grazie alla passione che Ferrovie mette nel suo lavoro. Io dedico questo treno Rock ai comitati dei pendolari del Lazio, che in questi anni ci hanno stimolato a migliorare il servizio, e alle nuove generazioni, che ne hanno più bisogno, perché pagheranno di più gli effetti del debito pubblico e, quindi, hanno diritto ad avere un'Italia e una regione con infrastrutture moderne. Questo treno e le scelte che abbiamo fatto possono far dire che le cose cambiano e cambiano in meglio. Mi auguro - ha concluso Zingaretti - che questo aiuti a costruire un po' di quella fiducia di cui abbiamo bisogno". (Rer)